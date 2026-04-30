Le scimmie americane che emettono gridi assordanti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le scimmie americane che emettono gridi assordanti' è 'Urlatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URLATRICI

Perché la soluzione è Urlatrici? Le URLATRICI sono animali appartenenti alle scimmie americane che emettono gridi assordanti, spesso utilizzati per comunicare tra loro o per segnalare la presenza di predatori. Questi suoni forti e acuti sono caratteristici delle specie che vivono nelle foreste tropicali, dove il rumore aiuta a mantenere il contatto tra i membri del gruppo. La loro capacità di produrre tali richiami amplifica la loro presenza nell'ambiente, rendendo evidente la loro presenza agli altri animali e agli esseri umani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le scimmie americane che emettono gridi assordanti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le scimmie americane che emettono gridi assordanti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Urlatrici

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le scimmie americane che emettono gridi assordanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le scimmie americane che emettono gridi assordanti" conferma che la soluzione 'Urlatrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Urlatrici

U Udine R Roma L Livorno A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le scimmie americane che emettono gridi assordanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urlatrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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