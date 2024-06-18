Attenuano la luce delle lampade

SOLUZIONE: PARALUMI

Perché la soluzione è Paralumi? I paralumi sono coperture che avvolgono le lampade, riducendo l’intensità della luce e creando un’illuminazione più morbida. Grazie alla loro presenza, si evita un’illuminazione troppo forte e si ottiene un’atmosfera più accogliente. Sono disponibili in diversi materiali e forme, adattandosi a vari stili di arredamento. La funzione principale è quella di diffondere la luce in modo più uniforme, migliorando il comfort visivo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attenuano la luce delle lampade" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attenuano la luce delle lampade". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Attenuano la luce delle lampade" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attenuano la luce delle lampade" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Paralumi:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona L Livorno U Udine M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attenuano la luce delle lampade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

