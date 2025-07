La città francese famosa per il suo sapone nei cruciverba: la soluzione è Marsiglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La città francese famosa per il suo sapone' è 'Marsiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARSIGLIA

Curiosità e Significato di Marsiglia

Perché la soluzione è Marsiglia? Marsiglia è una città portuale francese nota anche per la produzione di sapone, grazie alla tradizione secolare legata alle sue acque e alle materie prime locali. Questa città, ricca di storia e cultura, ha dato i natali a un famoso sapone noto in tutto il mondo per la sua qualità e semplicità. Un luogo che unisce mare, arte e prodotti tipici, simbolo di eccellenza francese.

Come si scrive la soluzione Marsiglia

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

