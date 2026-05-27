Una città santa dell Arabia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una città santa dell Arabia' è 'Medina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEDINA
Perchè la soluzione è Medina? Medina è una città santa dell'Arabia, conosciuta per la sua importanza religiosa e spirituale. È un luogo di pellegrinaggio per milioni di musulmani, che visitano la sua moschea sacra. La città ha un ruolo centrale nella storia e nella cultura islamica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una città santa dell Arabia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Medina
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città santa dell Arabia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Medina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una città santa dell Arabia
- Risposta: MEDINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Medina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una città santa dell Arabia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con città: Antica città sul Bosforo
Con santa: L osservatore quotidiano della Santa Sede
Con arabia: Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75