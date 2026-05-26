Marius danzatore e coreografo francese
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SOLUZIONE: PETIPA
Perchè la soluzione è Petipa? Marius, artista francese, incarna l’arte della danza con passione e creatività. La sua capacità di raccontare storie attraverso movimenti eleganti e innovativi ha lasciato un segno nel mondo della coreografia. PETIPA, suo ispiratore, ha influenzato profondamente il suo stile e la sua carriera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Marius danzatore e coreografo francese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Petipa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Marius danzatore e coreografo francese
- Risposta: PETIPA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Petipa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Marius danzatore e coreografo francese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con marius: Marius coreografo francese
Con danzatore: Un mistico danzatore rotante islamico
Con coreografo: Paolo che fu ballerino e coreografo