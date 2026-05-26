Marius danzatore e coreografo francese

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Marius danzatore e coreografo francese' è 'Petipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETIPA

Perchè la soluzione è Petipa? Marius, artista francese, incarna l’arte della danza con passione e creatività. La sua capacità di raccontare storie attraverso movimenti eleganti e innovativi ha lasciato un segno nel mondo della coreografia. PETIPA, suo ispiratore, ha influenzato profondamente il suo stile e la sua carriera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Marius danzatore e coreografo francese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Petipa

Per risolvere la definizione "Marius danzatore e coreografo francese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petipa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Marius danzatore e coreografo francese
  • Risposta: PETIPA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
T Torino
I Imola
P Padova
A Ancona

La soluzione 'Petipa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Marius danzatore e coreografo francese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con marius: Marius coreografo francese 

Con danzatore: Un mistico danzatore rotante islamico 

Con coreografo: Paolo che fu ballerino e coreografo 