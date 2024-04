La Soluzione ♚ Una città sull Esino La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una città sull Esino. IESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una citta sull esino: Jesi (AFI: /'jzi/) è un comune italiano di 39 399 abitanti della provincia di Ancona nelle Marche. Posizionata lungo il medio corso del fiume Esino, è una città di antiche tradizioni industriali. A testimonianza del suo passato, che nel XII secolo l'ha vista piccola capitale della Respublica Aesina, conserva un centro storico circondato da una cinta muraria del XV secolo pressoché intatta. Siciliano Significato e Curiosità su: Jesi (AFI: /'jzi/) è un comune italiano di 39 399 abitanti della provincia di Ancona nelle Marche. Posizionata lungo il medio corso del fiume Esino, è una città di antiche tradizioni industriali. A testimonianza del suo passato, che nel XII secolo l'ha vista piccola capitale della Respublica Aesina, conserva un centro storico circondato da una cinta muraria del XV secolo pressoché intatta.

iesi-iesi pian piano Altre Definizioni con iesi; città; esino; I concittadini di Pergolesi; I concittadini di Valentina Vezzali; Eleva di mezzo tono la nota; Una città sempre piena di turisti; Città della Sicilia; La città della bora; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una città sull Esino

IESI

I

E

S

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Una città sull Esino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.