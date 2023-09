La città francese famosa per l editto di Enrico IV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese famosa per l editto di Enrico IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NANTES

Significato/Curiosita : La citta francese famosa per l editto di enrico iv

enrico iii di valois (fontainebleau, 19 settembre 1551 – saint-cloud, 2 agosto 1589) fu re di francia dal 1574 al 1589. quarto figlio di enrico ii e di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nantes (disambigua). nantes (afi: [nant]; in francese /n~t/; in bretone naoned, /'nãunt/)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

