La città con più Bielorussi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città con più Bielorussi' è 'Minsk'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINSK

Perchè la soluzione è Minsk? Minsk è la città con la più alta presenza di Bielorussi. Qui si respira un’atmosfera unica, tra tradizioni radicate e vita quotidiana intensa. La città riflette l’anima di un popolo che ha mantenuto vive le proprie radici nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La città con più Bielorussi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Minsk

Quando la definizione "La città con più Bielorussi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Minsk'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La città con più Bielorussi

La città con più Bielorussi Risposta: MINSK

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: K

Le 5 lettere della soluzione

M Milano I Imola N Napoli S Savona K Kappa

La soluzione 'Minsk' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città con più Bielorussi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.