La città con più Bielorussi
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SOLUZIONE: MINSK
Perchè la soluzione è Minsk? Minsk è la città con la più alta presenza di Bielorussi. Qui si respira un’atmosfera unica, tra tradizioni radicate e vita quotidiana intensa. La città riflette l’anima di un popolo che ha mantenuto vive le proprie radici nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La città con più Bielorussi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Minsk
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La città con più Bielorussi
- Risposta: MINSK
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: K
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Minsk' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città con più Bielorussi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con città: Grande città nordafricana
Con bielorussi: Confinano con i bielorussi