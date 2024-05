La Soluzione ♚ Confinano con i bielorussi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POLACCHI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Confinano con i bielorussi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Confinano con i bielorussi: Confine terrestre di timor est è condiviso con l'indonesia. le acque territoriali di timor est confinano a sud con le acque australiane nel mar di timor.... I polacchi (in polacco: Polacy) sono un popolo slavo occidentale, originario della Polonia, dove rappresentano il gruppo etnico di maggioranza con oltre il 96% della popolazione. Non esiste una definizione univoca di "polacchi". Secondo la Costituzione polacca, la nazione di Polonia è composta da tutti i cittadini polacchi. Gli etnologi indicano con il gruppo etnico dei polacchi tutti coloro che sono di madrelingua polacca, sebbene esistano diversi sottogruppi che mostrano un retroterra culturale correlato alla storia polacca ma che non usano, come lingua primaria, il polacco. Si indicano come antenati dell'attuale gruppo etnico polacco ...

