La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fanno recipienti per l olio' è 'Orciai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORCIAI

Curiosità e Significato di Orciai

La parola Orciai è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Orciai.

Perché la soluzione è Orciai? Orcai sono recipienti tradizionali usati in alcune regioni italiane per conservare e versare l'olio, spesso realizzati in materiali come terracotta o metallo. Utilizzati fin dall'antichità, questi contenitori rappresentano un elemento della cultura gastronomica locale, permettendo di dosare l'olio con precisione e preservarne la qualità. In sostanza, gli orcai sono un pezzo di storia e praticità nella cucina italiana.

Come si scrive la soluzione Orciai

Non riesci a risolvere la definizione "Fanno recipienti per l olio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S M O F E I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMORFIE" SMORFIE

