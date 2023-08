Recipienti per fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti per fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VASI

Significato/Curiosita : Recipienti per fiori

Inefficaci o dannose per la salute. le informazioni hanno solo fine illustrativo. wikipedia non dà consigli medici: leggi le avvertenze. i fiori di bach o rimedi... I vasi canopi, o canopici erano usati nell'antico egitto per conservare le viscere estratte dal cadavere durante la mummificazione e rappresentavano una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

