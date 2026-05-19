Ne fanno parte le Seicelle
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SOLUZIONE: AFRICA
Perché la soluzione è Africa? L'Africa è un continente ricco di biodiversità, caratterizzato da una varietà di ambienti naturali e specie animali. Tra queste, le seicelle costituiscono un elemento importante, poiché rappresentano un gruppo di organismi che contribuiscono alla complessità degli ecosistemi africani. La presenza delle seicelle evidenzia la ricchezza biologica del continente e il suo ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio naturale. La loro presenza è un segno della diversità ecologica dell'Africa.
Ne fanno parte le Seicelle nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Africa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ne fanno parte le Seicelle
- Risposta: AFRICA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Africa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne fanno parte le Seicelle". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con fanno: Se ne fanno copricapi
Con parte: Parte introduttiva
Con seicelle: Un gruppo di isole che fa parte delle Seicelle