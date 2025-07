Fa recipienti per fiori nei cruciverba: la soluzione è Vasaio

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa recipienti per fiori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fa recipienti per fiori' è 'Vasaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASAIO

Curiosità e Significato di Vasaio

Approfondisci la parola di 6 lettere Vasaio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vasaio? Il termine vasaio indica l'artista o il fabbricante di vasi e oggetti in terracotta o ceramica. È colui che crea recipienti decorativi o utili, come fioriere e ciotole, spesso con tecniche di modellatura a mano o tornio. La parola deriva dal latino vasarius, sottolineando la sua abilità nel plasmare materiali per abbellire e arredare gli spazi domestici e pubblici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recipienti per fioriFa recipienti di terracottaNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vasaio

Stai cercando la risposta alla definizione "Fa recipienti per fiori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C I M M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMMEI" CAMMEI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.