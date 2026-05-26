Lo era per nascita Gaetano Donizetti
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SOLUZIONE: BERGAMASCO
Perchè la soluzione è Bergamasco? Gaetano Donizetti era nato come bergamasco, portando con sé le caratteristiche della sua terra natale. La sua origine si rifletteva nelle sue opere e nel modo di esprimersi, rendendo il suo stile unico e riconoscibile, un vero esempio di identità culturale radicata nel cuore della Lombardia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo era per nascita Gaetano Donizetti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Bergamasco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo era per nascita Gaetano Donizetti
- Risposta: BERGAMASCO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: B_________
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
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