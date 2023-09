Lo era per nascita Galileo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era per nascita Galileo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PISANO

Significato/Curiosita : Lo era per nascita galileo

Significati, vedi galileo galilei (disambigua). disambiguazione – "galileo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi galileo (disambigua). disambiguazione... Il titolo. pisano può indicare tutto ciò che è di pertinenza della città di pisa, ovvero: dialetto pisano territorio pisano: colline pisane, valdera, litorale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo era per nascita Galileo : nascita; galileo; Quella di nascita rivela l età; Malato dalla nascita ; Viene imposto alla nascita ; Lo era per nascita Einstein; I propri si hanno alla nascita ; Si coniuga dalla nascita ; Kal: è il nome di nascita di Superman; È fausto a ogni nascita ; La menomazione che colpì galileo ; Una concittadina di galileo ; Cosi galileo chiamo i satelliti di Giove; Gli strumenti ottici cari a galileo ; I concittadini di galileo ; Il Pontefice che fece processare e condannare galileo ; Così furono detti i 4 satelliti più grandi di Giove scoperti da galileo ; Proprietà del pendolo che fu scoperta da galileo ;

Cerca altre Definizioni