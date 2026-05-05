Lo era Vespasiano per nascita

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo era Vespasiano per nascita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era Vespasiano per nascita' è 'Reatino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REATINO

Perché la soluzione è Reatino? Vespasiano, nato a Reate, è stato un imperatore romano noto per aver restaurato le finanze pubbliche e aver rafforzato l'impero dopo un periodo di crisi. La sua origine, infatti, si collega strettamente alla città di Reate, oggi Rieti, che ne ha segnato le radici e la provenienza. La sua identità è indissolubilmente legata alla città natale, che ha contribuito a plasmare il suo carattere e le sue politiche. La sua storia rimane un esempio di leadership e determinazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era Vespasiano per nascita". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo era Vespasiano per nascita nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Reatino

La definizione "Lo era Vespasiano per nascita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era Vespasiano per nascita" conferma che la soluzione 'Reatino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Reatino

R Roma E Empoli A Ancona T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era Vespasiano per nascita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reatino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un cittadino della SabinaLa zona di Cittaducale e AmatriceUn laziale di cittàLo era per nascita EinsteinLo era Napoleone per nascitaLo era Ariosto per nascitaLo era Epaminonda per nascitaLo era per nascita Galileo