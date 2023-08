Lo era Epaminonda per nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Epaminonda per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEBANO

Significato/Curiosita : Lo era epaminonda per nascita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi epaminonda (disambigua). epaminonda (in greco antico: paµeda, epameinndas; tebe, 418... La legione tebea o legione tebana (da tebe, città dell'egitto) è il nome attribuito ad una legione romana nella letteratura agiografica cristiana: sarebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

