Lo era Ariosto per nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Ariosto per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGGIANO

Significato/Curiosità : Lo era Ariosto per nascita

Ludovico Ariosto era un poeta e scrittore italiano del Rinascimento, famoso per essere nato a Reggio Emilia, una città nella regione dell'Emilia-Romagna, Italia. Ariosto nacque il 8 settembre 1474 da una famiglia nobile e studiò legge a Ferrara. È noto soprattutto per la sua epica opera "Orlando furioso", considerata uno dei capolavori della letteratura italiana. La sua abilità nella poesia e nella narrazione gli ha guadagnato grande fama e riconoscimento, e la sua figura è ancora celebrata come uno dei più grandi poeti del Rinascimento italiano. Il legame con la città di Reggio Emilia rende Ariosto un punto di orgoglio per la sua comunità di origine.

Altre risposte alla domanda : Lo era Ariosto per nascita : ariosto; nascita; Il nome di ariosto ; È furioso quello di ariosto ; Iniziali di ariosto ; La famiglia che protesse ariosto ; Il furioso eroe di ariosto ; Lo è Bellini per nascita ; Lo era Napoleone per nascita ; Lo sono di nascita i membri degli U2; Va dalla nascita all adolescenza; Un connotato posseduto dalla nascita ;

Cerca altre Definizioni