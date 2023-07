La cintura del kimono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cintura del kimono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OBI

Significato/Curiosità : La cintura del kimono

L'obi è una cintura tradizionale giapponese utilizzata per completare il kimono, l'elegante indumento tradizionale del Giappone. Questo accessorio è spesso realizzato con tessuti pregiati come la seta e può variare nelle dimensioni e nei design, in base all'occasione e al sesso dell'indossatore. L'obi ha un ruolo fondamentale nell'estetica complessiva del kimono, poiché aiuta a definire la silhouette e a stabilire il livello di formalità dell'abbigliamento. La sua legatura richiede una maestria particolare e si differenzia a seconda del kimono indossato: i kimono femminili hanno obi più lunghi e vistosi, mentre quelli maschili hanno una forma più sobria. L'obi è un simbolo di cultura e tradizione giapponese, che ancora oggi viene apprezzato per la sua bellezza e significato.

