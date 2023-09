Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIBBIA

Significato/Curiosita : Pezzo di metallo all estremita della cintura che permette di allacciarla

"fibbia del paracadute". tardo romano; fibbia in metallo e argento fibbie per cinture in ottone decorate, slovacchia chiusura a moschettone una fibbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

