La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Parte della cintura' è 'Ardiglione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARDIGLIONE

La soluzione Ardiglione di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ardiglione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ardiglione? Ardiglione indica una parte di una cintura, spesso quella che si inserisce nel foro per fissarla saldamente. È un termine che richiama anche il suo utilizzo in ambito agricolo, dove si riferisce a un uncino o gancio. In entrambi i casi, rappresenta un elemento funzionale che permette di chiudere e regolare l'oggetto, garantendo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cintura del kimonoLa costellazione con una famosa cinturaFanno parte degli accessori dell auto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Parte della cintura", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

