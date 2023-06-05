Movimento di dilatazione del cuore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Movimento di dilatazione del cuore' è 'Diastole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIASTOLE

Perché la soluzione è Diastole? La diastole rappresenta il momento in cui il cuore si dilata, permettendo ai ventricoli di riempirsi di sangue. Durante questa fase, le pareti cardiache si rilassano e si espandono, favorendo l'ingresso del sangue nelle cavità. È una fase fondamentale del ciclo cardiaco, che si alterna alla contrazione e garantisce un flusso sanguigno continuo e regolare. La corretta funzione della diastole è essenziale per il mantenimento della circolazione sanguigna e della salute cardiovascolare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Movimento di dilatazione del cuore". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Movimento di dilatazione del cuore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Diastole

In presenza della definizione "Movimento di dilatazione del cuore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Movimento di dilatazione del cuore" conferma che la soluzione 'Diastole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Diastole

D Domodossola I Imola A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Movimento di dilatazione del cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diastole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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