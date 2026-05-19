La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate' è 'Viabilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VIABILITÀ
Perché la soluzione è Viabilità? La viabilità si riferisce alla condizione delle strade e dei percorsi di comunicazione, influenzata da vari fattori che ne determinano l'accessibilità e la sicurezza. Quando la neve cade improvvisa e copiosa, questa situazione rende difficile il transito di veicoli e pedoni, ostacolando il normale funzionamento delle vie di comunicazione. La presenza di neve può causare rallentamenti, incidenti e blocchi, evidenziando quanto la viabilità sia sensibile alle condizioni atmosferiche avverse.
La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Viabilità
La definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Viabilità'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate
- Risposta: VIABILITÀ
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: V________
- Inizia con: V
- Finisce con: À
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Viabilità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con rendono: Rendono meno faticoso il trasporto della valigia
Con difficile: È brutta se difficile da risolvere
Con improvvise: Luci improvvise