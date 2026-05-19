La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate' è 'Viabilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIABILITÀ

Perché la soluzione è Viabilità? La viabilità si riferisce alla condizione delle strade e dei percorsi di comunicazione, influenzata da vari fattori che ne determinano l'accessibilità e la sicurezza. Quando la neve cade improvvisa e copiosa, questa situazione rende difficile il transito di veicoli e pedoni, ostacolando il normale funzionamento delle vie di comunicazione. La presenza di neve può causare rallentamenti, incidenti e blocchi, evidenziando quanto la viabilità sia sensibile alle condizioni atmosferiche avverse.

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La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Viabilità

La definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Viabilità'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate

La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate Risposta: VIABILITÀ

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: V________

V________ Inizia con: V

V Finisce con: À

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia I Imola A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino À -

La soluzione 'Viabilità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.