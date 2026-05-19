La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate' è 'Viabilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIABILITÀ

Perché la soluzione è Viabilità? La viabilità si riferisce alla condizione delle strade e dei percorsi di comunicazione, influenzata da vari fattori che ne determinano l'accessibilità e la sicurezza. Quando la neve cade improvvisa e copiosa, questa situazione rende difficile il transito di veicoli e pedoni, ostacolando il normale funzionamento delle vie di comunicazione. La presenza di neve può causare rallentamenti, incidenti e blocchi, evidenziando quanto la viabilità sia sensibile alle condizioni atmosferiche avverse.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Viabilità'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Viabilità

La definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Viabilità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate
  • Risposta: VIABILITÀ
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: V________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: À

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
A Ancona
B Bologna
I Imola
L Livorno
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Viabilità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Difficile da comprendere proprio del dio Hermes Sta qui se qui è il difficile Intrecci di linee che rendono precise le inquadrature È difficile se non si parla la stessa lingua Difficile a compiersi 

Altre definizioni collegate

Con rendono: Rendono meno faticoso il trasporto della valigia 

Con difficile: È brutta se difficile da risolvere 

Con improvvise: Luci improvvise 