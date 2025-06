Rendono pesante il sacco della Befana nei cruciverba: la soluzione è Doni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rendono pesante il sacco della Befana' è 'Doni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DONI

Curiosità e Significato di Doni

Vuoi sapere di più su Doni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Doni.

Perché la soluzione è Doni? Doni significa regali o doni, ovvero cose che si ricevono in segno di gentilezza o festa. Nel periodo natalizio e per la Befana, rappresentano i regali che si portano ai bambini o si ricevono come simbolo di generosità e gioia. La parola richiama l'atto di donare, rendendo speciale ogni occasione di condivisione e affetto. Un modo per diffondere felicità e sorpresa tra grandi e piccini.

Come si scrive la soluzione Doni

Stai cercando la risposta alla definizione "Rendono pesante il sacco della Befana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

