Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio - Cruciverba

Le donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio sono spesso identificate come ladine. La lingua ladina è parlata principalmente nelle regioni alpine del nord Italia, in particolare nelle Dolomiti e nella Val Badia. È considerata una lingua retoromanza, appartenente al gruppo delle lingue romane. La sua vicinanza al friulano e al romancio deriva dalla loro origine comune e dalle influenze linguistiche nel corso dei secoli. Le donne ladine sono spesso legate alla loro cultura e tradizioni locali, che includono l'artigianato, la musica e la cucina tipica. La lingua ladina è un patrimonio culturale importante e il suo mantenimento e la sua promozione sono fondamentali per preservare l'identità delle donne ladine e della comunità in cui vivono.

