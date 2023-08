Una lingua studiata nel liceo classico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua studiata nel liceo classico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Significato/Curiosita : Una lingua studiata nel liceo classico

L'insegnamento delle materie caratteristiche di un liceo (lingua e letteratura italiana, lingua latina, lingue straniere, storia dell'arte, storia, filosofia... Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) già agli inizi del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

