Lingua affine al friulano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua affine al friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LADINO

Significato/Curiosita : Lingua affine al friulano

Il friulano (furlan ascolta[·info], lenghe furlane; marilenghe, "lingua madre") è una lingua romanza del gruppo retoromanzo. si è sviluppata a partire... ladino centrale diviso in due gruppi: "area ladina dolomitica del sella" e "ladino cadorino", per ampliare la seconda area successivamente in "ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lingua affine al friulano : lingua; affine; friulano; Cosi è una lingua non più parlata; lingua parlata; lingua molto parlata in Bangladesh; Tira fuori la lingua per mangiare; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Gustoso pesce affine al dentice; o marsuino il cetaceo affine al delfino; Pesce affine al dentice; affine analogo; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Con Valvasone forma un comune friulano ; Vitigno friulano ; Carlo compianto scrittore friulano ; Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini;

Cerca altre Definizioni