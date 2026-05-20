Era detto Grande Anima
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SOLUZIONE: GANDHI
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Perché la soluzione è Gandhi? Gandhi viene spesso associato a un ideale di grandezza spirituale e morale, che lo rende un esempio di leadership basata sulla pace e sulla giustizia. La sua vita e le sue azioni riflettono un impegno profondo verso valori elevati, capaci di ispirare intere nazioni e movimenti di libertà. La sua figura incarna un senso di saggezza e compassione, caratteristiche che lo collocano tra le grandi anime della storia. La sua eredità continua a essere un faro di speranza e resistenza.
Era detto Grande Anima nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gandhi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Era detto Grande Anima
- Risposta: GANDHI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Gandhi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era detto Grande Anima". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con detto: Il principe romeno che fu detto Dracula
Con grande: Si dice di uno particolarmente ricco e di grande prestigio
Con anima: Gli si rende l anima