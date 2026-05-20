Era detto Grande Anima

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Era detto Grande Anima' è 'Gandhi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GANDHI

La risposta Gandhi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Gandhi? Gandhi viene spesso associato a un ideale di grandezza spirituale e morale, che lo rende un esempio di leadership basata sulla pace e sulla giustizia. La sua vita e le sue azioni riflettono un impegno profondo verso valori elevati, capaci di ispirare intere nazioni e movimenti di libertà. La sua figura incarna un senso di saggezza e compassione, caratteristiche che lo collocano tra le grandi anime della storia. La sua eredità continua a essere un faro di speranza e resistenza.

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Era detto Grande Anima nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gandhi

In presenza della definizione "Era detto Grande Anima", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gandhi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Era detto Grande Anima

Era detto Grande Anima Risposta: GANDHI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

G Genova A Ancona N Napoli D Domodossola H Hotel I Imola

La soluzione 'Gandhi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era detto Grande Anima". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.