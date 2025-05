Il grande scultore autore del Partenone nei cruciverba: la soluzione è Fidia

FIDIA

Curiosità e Significato di "Fidia"

Fidia, scultore e architetto dell'antica Grecia, visse nel V secolo a.C. È celebre per la realizzazione del Partenone ad Atene, dedicato alla dea Atena, e per le sue imponenti sculture, come la statua colossale della divinità nel Tempio di Zeus a Olimpia. La sua maestria artistica ha influenzato profondamente l'arte occidentale.

Come si scrive la soluzione: Fidia

F Firenze

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

