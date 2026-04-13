Uniforme divisa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uniforme divisa' è 'Tenuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENUTA

Perché la soluzione è Tenuta? La tenuta si riferisce alla capacità di mantenere un aspetto coerente e appropriato in un determinato contesto, come quello militare, scolastico o sportivo. È strettamente legata all'uso di un'uniforme divisa, che garantisce uniformità e disciplina tra chi la indossa. Questa caratteristica permette di identificare facilmente l'appartenenza a un gruppo e di trasmettere un senso di ordine e rispetto delle regole. La cura e il rispetto per la propria tenuta sono fondamentali per rappresentare correttamente l'istituzione di appartenenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uniforme divisa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Uniforme divisa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tenuta

La soluzione associata alla definizione "Uniforme divisa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uniforme divisa" conferma che la soluzione 'Tenuta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tenuta

T Torino E Empoli N Napoli U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uniforme divisa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenuta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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