Il mobile su cui dormire

Anna Gallo | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il mobile su cui dormire' è 'Letto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTO

Come completare la definizione

  • Definizione: Il mobile su cui dormire
  • Risposta: LETTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Perché la soluzione è Letto? Il letto è un mobile fondamentale nelle case, destinato al riposo e al sonno. È progettato per garantire comfort e sostegno durante le ore di riposo, creando un ambiente ideale per rilassarsi. La sua struttura può variare in dimensioni, materiali e design, adattandosi a differenti stili di arredamento. Un buon letto favorisce il benessere fisico e mentale di chi lo utilizza, rappresentando un elemento essenziale per la qualità della vita quotidiana.

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Nei cruciverba, 'Il mobile su cui dormire' si risolve con Letto

La soluzione associata alla definizione "Il mobile su cui dormire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Letto'.

Schemi utili per Letto

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con L
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: L____
  • Schema finale: _ETTO

Le 5 lettere della soluzione Letto

L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Letto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il mobile su cui dormire". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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