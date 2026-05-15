La nanna per far dormire i bebè

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La nanna per far dormire i bebè' è 'Ninna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NINNA

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Perché la soluzione è Ninna? La parola ninna si riferisce a un suono dolce e rassicurante che si utilizza per accompagnare i neonati nel sonno. Questo suono, spesso ripetuto e melodioso, aiuta a creare un ambiente tranquillo e sereno, favorendo il rilassamento e il riposo del bambino. La ninna diventa così un elemento fondamentale nelle pratiche di cura, contribuendo a calmare i bebè e a facilitarne l'addormentamento. È una tradizione consolidata in molte culture per favorire il sonno dei più piccoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La nanna per far dormire i bebè". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La nanna per far dormire i bebè nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ninna

Questa pagina è dedicata alla definizione "La nanna per far dormire i bebè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La nanna per far dormire i bebè" conferma che la soluzione 'Ninna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ninna

N Napoli I Imola N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La nanna per far dormire i bebè" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ninna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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