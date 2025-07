Mobile su cui si impastava il pane nei cruciverba: la soluzione è Madia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mobile su cui si impastava il pane' è 'Madia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MADIA

Curiosità e Significato di Madia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Madia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Madia.

Perché la soluzione è Madia? La madia è un mobile tradizionale usato in passato in cucina per conservare il pane, la farina e altri alimenti secchi. Spesso si trovava nelle case rurali, con scomparti e sportelli per proteggere i cibi dall’umidità e dagli insetti. Era un elemento fondamentale per la conservazione domestica del cibo, simbolo di un modo di vivere più semplice e autentico.

Come si scrive la soluzione Madia

La definizione "Mobile su cui si impastava il pane" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

