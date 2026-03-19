Mobile da veranda western

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Mobile da veranda western' è 'Sedia A Dondolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEDIA A DONDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mobile da veranda western" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mobile da veranda western". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sedia A Dondolo? Una sedia a dondolo rappresenta un mobile da veranda western caratterizzato dalla sua struttura robusta e dalla funzione di oscillare dolcemente, offrendo comfort e relax all'utente. Questo tipo di seduta è spesso realizzato in legno resistente, pensato per resistere alle intemperie e alle lunghe serate all'aperto. La sua forma ergonomica permette di dondolare avanti e indietro, creando un senso di tranquillità. La presenza di una sedia a dondolo arricchisce l'ambiente esterno con un tocco rustico e accogliente.

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Mobile da veranda western nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Sedia A Dondolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mobile da veranda western" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mobile da veranda western" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Sedia A Dondolo:

S Savona E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona A Ancona D Domodossola O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mobile da veranda western" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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