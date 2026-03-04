Dormire a interruzioni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Dormire a interruzioni' è 'Sonnecchiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONNECCHIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dormire a interruzioni" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dormire a interruzioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sonnecchiare? Sonnecchiare significa lasciarsi andare a brevi momenti di sonno interrotti, spesso durante il giorno, quando si cerca di riposare senza addormentarsi profondamente. È un modo per ricaricare le energie senza perdere completamente la concentrazione o l’attenzione alle attività circostanti. Questa pratica può aiutare a alleviare la stanchezza momentanea e a mantenere uno stato di vigilanza più leggero. Chi si concede qualche istante di sonno leggero può sentirsi più energico e pronto a riprendere le proprie funzioni quotidiane.

Quando la definizione "Dormire a interruzioni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dormire a interruzioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Sonnecchiare:

S Savona O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dormire a interruzioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

