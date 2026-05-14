Un ricovero per anziani

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ricovero per anziani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un ricovero per anziani' è 'Ospizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSPIZIO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Ospizio? Un ospizio è un luogo destinato ad accogliere persone anziane che necessitano di assistenza e compagnia. In questo contesto, si tratta di una struttura pensata per offrire supporto quotidiano e cure personalizzate a chi non può più vivere in modo indipendente. L’ambiente è progettato per garantire comfort, sicurezza e socializzazione, favorendo il benessere degli ospiti. La funzione principale di un ospizio è quella di essere un rifugio affidabile per gli anziani che cercano assistenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ricovero per anziani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un ricovero per anziani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ospizio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un ricovero per anziani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ricovero per anziani" conferma che la soluzione 'Ospizio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ospizio

O Otranto S Savona P Padova I Imola Z Zara I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ricovero per anziani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ospizio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ricovero per bisognosiUna casa di riposo per anzianiCasa di riposo ricoveroRicovero per bambiniIl ricovero delle sentinelleUn ricovero di triste memoriaI più anziani di un collegioStrutture per anziani