I più anziani di un collegio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I più anziani di un collegio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECANI

Significato/Curiosita : I piu anziani di un collegio

Prima frequentò per quattro mesi il collegio di autun, i suoi studi furono finanziati grazie a una borsa di studio di duemila franchi. napoleone inizialmente... Cercando altri significati, vedi decano. disambiguazione – se stai cercando la città kosovara, vedi decani. i decani sono 36 stelle del cielo a cui era... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : I più anziani di un collegio : anziani; collegio; Quella per anziani è una casa di riposo; Strutture attrezzate per ospitare gli anziani ; La vessazione dei soldati anziani sulle reclute; Gli anziani fra gli sportivi; Gli anziani dello sport; Famoso collegio inglese; In caserma e in collegio ; Il prezzo del collegio ; La marchesa che fondò il collegio di Saint-Cyr; Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio ;

Cerca altre Definizioni