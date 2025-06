Ricovero per bisognosi nei cruciverba: la soluzione è Ospizio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ricovero per bisognosi' è 'Ospizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSPIZIO

Curiosità e Significato di "Ospizio"

Approfondisci la parola di 7 lettere Ospizio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ospizio? L'ospizio è una struttura dedicata all'accoglienza di persone in difficoltà, spesso anziani o indigenti, che necessitano di assistenza e supporto quotidiano. Questi luoghi offrono non solo un tetto sicuro, ma anche cure, compagnia e attività ricreative, contribuendo a garantire una vita dignitosa a chi si trova in situazioni vulnerabili. In questo modo, l'ospizio diventa un punto di riferimento fondamentale per il benessere e la serenità di molti individui.

Come si scrive la soluzione Ospizio

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N E O T U C Mostra soluzione



