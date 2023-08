Casa di riposo ricovero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa di riposo ricovero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSPIZIO

Una casa di riposo è un alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. storicamente il termine originario... Titolo. ospizio – nome maschile italiano ospizio – frazione del comune di mercato san severino, in campania ospizio – quartiere di reggio emilia ospizio san... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

