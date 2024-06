Ricovero per bambini

: Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico in greco: s) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d'origine può essere protetta da un'altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo). Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei.

Italiano: Sostantivo: asilo ( approfondimento) m (pl.: asili) . (diritto) luogo di franchigia (non punibilità e divieto di cattura), [anche] per i rei o i colpevoli i richiedenti asilo politico.. (asilo infantile) (scuola) scuola per l'infanzia sino ai sei anni; giardino d'infanzia in nord-europa esiste l'asilo all'interno della mensa lavorativa.. (asilo notturno) dove si offre gratuitamente da dormire a chi non ha un tetto.