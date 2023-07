Un ricovero di triste memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ricovero di triste memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICOMIO

Significato/Curiosità : Un ricovero di triste memoria

Un ricovero di triste memoria è il manicomio, una struttura storica utilizzata per isolare e custodire persone con problemi di salute mentale. Spesso caratterizzati da condizioni disumane e trattamenti crudeli, i manicomi sono stati oggetto di critiche e dibattiti sul trattamento delle malattie mentali nel passato. Prive di cure adeguate, molte persone affette da problemi di salute mentale hanno sofferto in queste istituzioni, spesso vittime di stigmatizzazione e abusi. Fortunatamente, nel corso degli anni, l'approccio al trattamento delle malattie mentali è migliorato notevolmente, e i manicomi sono stati sostituiti da strutture e servizi più umani e centrati sul paziente.

