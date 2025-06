Può essere di sodio ma anche dei cavalli nei cruciverba: la soluzione è Nitrito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può essere di sodio ma anche dei cavalli' è 'Nitrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NITRITO

Curiosità e Significato di Nitrito

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Nitrito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nitrito? Il nitruto è un composto chimico che contiene sodio, spesso usato come conservante e colorante negli alimenti. Il termine fa riferimento anche a nitrito, una sostanza che si ottiene da composti azotati. Interessante, però, è il suo richiamo ai cavalli: in passato, i nitruti venivano usati per migliorare le prestazioni degli animali. In ogni caso, è un elemento fondamentale nel mondo della chimica e della cucina.

Come si scrive la soluzione Nitrito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può essere di sodio ma anche dei cavalli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T P A A N S I D A I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DI SANA PIANTA" DI SANA PIANTA

