La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un veicolo dei Lapponi' è 'Slitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLITTA

Curiosità e Significato di Slitta

La soluzione Slitta di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Slitta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Slitta? Una slitta è un veicolo tradizionale usato dai popoli Lapponi, spesso trainato da cani o renne, per spostarsi sulla neve. Originariamente pensata per affrontare terreni ghiacciati, è simbolo di questa cultura nordica e viene ancora oggi impiegata in zone fredde e innevate, rappresentando un modo antico e affascinante di muoversi in ambienti gelidi.

Come si scrive la soluzione Slitta

Non riesci a risolvere la definizione "Un veicolo dei Lapponi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

