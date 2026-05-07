Vortice che causa gravi danni

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vortice che causa gravi danni' è 'Tromba D Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROMBA D ARIA

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Perché la soluzione è Tromba D Aria? Una tromba d'aria è un fenomeno atmosferico caratterizzato da un vortice molto intenso e potente, capace di provocare danni significativi alle strutture e alla vegetazione circostante. Questo vortice si forma generalmente in condizioni di instabilità climatica e si manifesta come una colonna di aria rotante che si estende dal cielo verso il suolo. La sua forza distruttiva può abbattere alberi, abbattere edifici e mettere in pericolo le persone, rappresentando un pericolo reale e immediato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vortice che causa gravi danni". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vortice che causa gravi danni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tromba D Aria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vortice che causa gravi danni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vortice che causa gravi danni" conferma che la soluzione 'Tromba D Aria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Tromba D Aria

T Torino R Roma O Otranto M Milano B Bologna A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vortice che causa gravi danni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tromba D Aria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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