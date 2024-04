La Soluzione ♚ Può scoperchiare le case La definizione e la soluzione di 11 lettere: Può scoperchiare le case. TROMBA D ARIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Puo scoperchiare le case: Il tornado o tromba d'aria è in meteorologia un fenomeno collocato nella microscala, la parte visibile si manifesta come una nube a imbuto con la condensazione dell'aria, inoltre pende dalla base di un cumulonembo senza necessariamente arrivare al suolo. La regione interessata dai venti tornadici può essere molto più grande della parte visibile: fisicamente è una colonna d'aria ascensionale e in rapida rotazione partendo dal terreno, ma dev'essere in grado di provocare danno al suolo o sollevare materiale di qualsiasi natura (polvere o detriti), in mancanza di questi due requisiti il fenomeno viene declassato nel termine più generico di ... Altre Definizioni con tromba d aria; scoperchiare; case; Un agglomerato di case; Agglomerati di case; Piccoli aggregati di case; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Può scoperchiare le case

TROMBA D ARIA

