VIRUS

Curiosità e Significato di Virus

Perché la soluzione è Virus? Un virus informatico è un programma dannoso che si insinua nel computer, causando malfunzionamenti, perdita di dati o rallentamenti. Come un vero e proprio agente infettivo digitale, si diffonde attraverso file, email o siti web infetti. Per proteggersi, è importante usare antivirus aggiornati e fare attenzione ai link sospetti. La sicurezza online inizia con la prevenzione.

Come si scrive la soluzione Virus

V Venezia

I Imola

R Roma

U Udine

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M I A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANIA" MANIA

