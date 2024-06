Negligenza causa di danni

: Il film è basato sul romanzo Culpa mía di Mercedes Ron. È colpa mia è un film del 2023 diretto da Domingo Gonzalez. .

Italiano: Sostantivo: colpa ( citazioni) f sing (pl.: colpe) . (filosofia) (psicologia) ogni azione che non rispetta una disposizione di legge o di comportamento La colpa di quello che è successo non è mia... (diritto) comportamento da cui deriva un danno a carico di un altro soggetto, o per effetto di inesperienza, imprevidenza, mancata dedizione, o per violazione di norme di legge o di regolamenti.