Uccelletti che causano gravi danni ai frutteti nei cruciverba: la soluzione è Storni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelletti che causano gravi danni ai frutteti' è 'Storni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STORNI

Curiosità e Significato di Storni

Hai risolto il cruciverba con Storni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Storni.

Perché la soluzione è Storni? Gli storni sono piccoli uccelli molto sociali che, grazie alla loro grande numerosità, possono causare danni significativi ai frutteti, mangiando e rovinando frutti maturi. Questi volatili si radunano in grandi stormi e, se non controllati, possono mettere a rischio la produzione agricola. Per questo motivo, gli agricoltori spesso cercano metodi efficaci per tenere lontani gli storni dai loro raccolti.

Come si scrive la soluzione Storni

Non riesci a risolvere la definizione "Uccelletti che causano gravi danni ai frutteti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

