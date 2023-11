La definizione e la soluzione di: Causa danni rilevanti e irrimediabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Causa danni rilevanti e irrimediabili

Albe e il paese di forme. ad albe soprattutto i danni furono irrimediabili, gravemente danneggiate la chiesa antica di san pietro ad alba fucens e la rocca... Il disastro di Cernobyl' fu un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Cernobyl' all'ora locale 1:23 del 26 aprile 1986 in seguito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Lo causa un uso prolungato degli strumenti informatici; causa mosse involontarie; Zoppicano a causa dell acido urico; È causa di morte e rovine; Lo studio dei danni causati dall uomo; Fare danni a una parte; La scala dei terremoti basata sui danni ; La valutazione dei danni fatta dalla parte avversa; Fu sede di due rilevanti Concili ecumenici; Lo è una testimonianza che tralascia elementi rilevanti ; Notevoli, rilevanti ; Così vengono detti gli istituti di credito di rilevanti dimensioni;

