Un ruolo del basket - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PIVOT

basket è una società di pallacanestro italiana con sede a napoli. dopo un fallimento societario del napoli basketball, ciro ruggiero nell'agosto del 2016... Di guardia), uno swingman e un forward center (un pivot che poteva giocare anche a fianco del pivot titolare). lo swingman (o guardia-ala) è un ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

